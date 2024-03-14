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спорт

ТНТ приглашает спортивных новосибирцев на новое шоу с Ляйсан Утяшевой

Фото: ТНТ

Любители спорта из Новосибирска могут стать участниками нового телешоу на ТНТ.

Ведущей проекта «Игры без границ» будет известная спортсменка, супруга комика Павла Воли Ляйсан Утяшева.

На кастинг приглашают людей в возрасте от 20 до 35 лет — они должны быть в хорошей физической форме или заниматься спортом на любительском уровне. В шоу поучаствуют сборные из разных стран. Им предстоит пройти эпичные и испытания, проявив силу, ловкость, скорость, выносливость. Главный приз — крупная сумма денег.

В анкете нужно указать личные данные, спортивный стаж и вид спорта, в котором специализируется участник.

Ранее мы рассказывали, как новосибирский блогер Дава встретился с Бузовой на шоу на ТНТ.

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Галина Чебыкина
Журналист

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