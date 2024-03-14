ТНТ приглашает спортивных новосибирцев на новое шоу с Ляйсан Утяшевой

Любители спорта из Новосибирска могут стать участниками нового телешоу на ТНТ.

Ведущей проекта «Игры без границ» будет известная спортсменка, супруга комика Павла Воли Ляйсан Утяшева.

На кастинг приглашают людей в возрасте от 20 до 35 лет — они должны быть в хорошей физической форме или заниматься спортом на любительском уровне. В шоу поучаствуют сборные из разных стран. Им предстоит пройти эпичные и испытания, проявив силу, ловкость, скорость, выносливость. Главный приз — крупная сумма денег.

В анкете нужно указать личные данные, спортивный стаж и вид спорта, в котором специализируется участник.

Ранее мы рассказывали, как новосибирский блогер Дава встретился с Бузовой на шоу на ТНТ.