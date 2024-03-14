Уролог Королев рассказал о более частых причинах появления камней в почках

В перечне таких причин оказалась молочная диета.

Заведующий урологическим отделением НКЦ №2 Российского научного центра хирургии им. Б.В. Петровского, врач-уролог высшей категории Сергей Королев рассказал в беседе с «Газета.Ru» о причинах появления камней в почках. По его словам, источником такой проблем, как правило, становится малоподвижный образ жизни, избыток белка и кальция.

Помимо этого, причиной мочекаменной болезни может быть молочная диета из-за большого содержания кальция. Также камни могут появиться из-за аномалий мочевыделительной системы, например, отсутствия у человека одной почки, отметил медик.

Уролог добавил, что риски развития такой проблемы повышаются и из-за воспалительных заболеваний, причем не обязательно в почках. Инфекция может попасть в мочевые пути и вызвать там вторичное воспаление, что может привести к образованию камня, резюмировал он.

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