В Новосибирск приехали 55 участников ВФМ из 35 стран

Молодежь из разных стран прибыла в Новосибирск, чтобы познакомиться с городом и возможностями в нем.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел встречу с иностранными гостями — все они участвовали в прошедшем в Сочи Всемирном фестивале молодежи.

«Здорово, что вам удалось побывать не только в замечательном месте — в «Сириусе», на берегу Черного моря, но и забраться сюда, далеко в Сибирь. Россию называют страной, над которой никогда не заходит солнце. В нашей стране 11 часовых поясов, и когда на Камчатке люди просыпаются, в Калининграде только ложатся спать. Вы сегодня находитесь в центре нашей страны, посредине самого большого континента планеты», — отметил глава региона.

Он выразил уверенность, что молодежь не пожалеет о проделанном пути, ведь Сибирь заслуживает интереса. Федеральный округ славится не только стереотипами — тайгой, медведями, каторжанами, но и развитием. Новосибирск — это научная столица России, как сказал глава государства. Здесь 22 университета, в которых учатся не только российские студенты, но и ребята из-за рубежа.

Участники встречи обсудили международное сотрудничество и программы обмена, поддержку и трудоустройство иностранных специалистов в России. Были поднят и прочие важные темы.

Зарубежные гости пробудут в регионе шесть дней. Впереди у них — масса интересного. Запланированы экскурсии в Новосибирский государственный университет, Академпарк, Новосибирский академический театр оперы и балета, 2GIS, большой новосибирский планетарий и прочие локации.

Ранее мы рассказывали, как IT-фестиваль «Транспорт и дороги будущего» состоялся в школе №112 в Новосибирске.