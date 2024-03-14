В Новосибирске достроили новую поликлинику

Новая поликлиника № 7 на улице Пролетарской завершила процесс получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

Этот медицинский объект является одним из семи, строящихся в рамках государственно-частного партнерства компанией «Группа ВИС». Генеральный директор «Группы ВИС» Сергей Юдин сообщил, что кроме этой поликлиники, еще две готовятся к сдаче, а работы по остальным продолжаются.

Новое медицинское учреждение рассчитано на 921 посещение в смену и включает в себя взрослое и детское отделения, женскую консультацию, травмпункт и отделение лучевой диагностики. Для работы в нем предусмотрено более 740 рабочих мест для специалистов.

Общее количество медицинской техники, установленной в поликлинике, превышает 9300 единиц, из которых более 650 единиц — основное медицинское оборудование. Жители смогут бесплатно проходить обследования с использованием систем магнитно-резонансной и компьютерной томографии, маммографии, рентгена и флюорографии, аппаратов УЗИ.

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