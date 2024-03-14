В Новосибирске произошла вспышка сальмонеллеза из-за роллов

Роспотребнадзор в Новосибирской области начал эпидемиологическое расследование после возникновения группового заболевания сальмонеллезом.

Предполагается, что отравление произошло в результате употребления суши от определенного предприятия общепита. В связи с этим ведется проверка, в результате которой работа данного предприятия приостановлена.

По последним данным, в медицинские учреждения обратились не менее восьми человек с подозрением на сальмонеллез.

В рамках расследования проводятся лабораторные анализы проб пищевых продуктов, оборудования и материалов от сотрудников предприятия.

Обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, включая отсутствие производственного контроля и несоблюдение правил хранения документации. В связи с этим информация о случае передана в следственное управление Следственного комитета в Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске рассмотрят иск о моральном ущербе из-за коммунальных аварий.