В Новосибирске рассмотрят иск о моральном ущербе из-за коммунальных аварий

Центральный районный суд Новосибирска рассмотрит иск о взыскании компенсации морального вреда пострадавших от коммунальных аварий на левобережье города.

Иск был подан 4 марта по инициативе Антона Картавина* от имени группы лиц, проживающих в многоквартирных домах в Ленинском и Кировском районах города, потребителями тепловой энергии, поставляемой ООО «Новосибирская теплосетевая компания».

Причиной иска стало отключение отопления в жилых домах после аварий на магистральной теплотрассе в январе 2024 года. Общая сумма иска составляет 400 000 рублей.

Предварительное судебное заседание назначено на 16 мая.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области найденного в мусорном баке младенца увезли в Колыванский район.

Антон Картавин* — признан иностранным агентом на территории России.