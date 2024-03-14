В Новосибирской области найденного в мусорном баке младенца увезли в Колыванский район

Семья будет находиться на контроле.

Младенца, обнаруженного в мусорном контейнере в Новосибирске в период морозов, перевезли в Колыванский район, где он теперь живет с бабушкой.

По информации уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко, женщина не была осведомлена о беременности своей взрослой дочери, которая переехала в областной центр.

Девушка, выкинувшая ребенка, стала фигурантом уголовного дела по статье о покушении на убийство и находится в настоящее время под стражей в СИЗО. Семья младенца будет находиться под постоянным контролем, с регулярными отчетами о его состоянии каждый квартал.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ученый, которого обвиняют в отмывании денег, не признал вину.