В Новосибирске ученый, которого обвиняют в отмывании денег, не признал вину

Его подозревают в хищении свыше 26 млн рублей.

Научный работник из Новосибирска Олег Кабов не признал свою вину по обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 14 марта сообщили в ТАСС со ссылкой на его адвоката Геннадия Шишебарова.

Кабов, который руководил лабораторией в Институте теплофизики СО РАН, столкнулся с уголовным делом по подозрениям в хищении более 26 миллионов рублей. В октябре 2022 года суд отправил его под стражу, но позднее он был переведен под домашний арест.

Адвокат ученого заявил, что его подзащитный не признает вину.

Ранее Сиб.фм сообщал, что за продажу самодельного пистолета задержали двух новосибирцев.