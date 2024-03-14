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общество

За продажу самодельного пистолета задержали двух новосибирцев

Фото: Транспортная полиция Сибири

В Новосибирске задержали двух местных жителей за продажу самодельного пистолета.

По данным транспортной полиции Сибири, в Новосибирске задержали двух молодых людей за незаконный оборот огнестрельного оружия.

Сообщается, что один из фигурантов дела оборудовал в своем гараже подпольную мастерскую. Его сообщник был задержан во время сделки, на следующий день задержали и его подельника.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье “Незаконное изготовление огнестрельного оружия” и “Покушение на незаконный сбыт огнестрельного оружия”.

Напомним, что в Сибири вскрыли тайник с оружием и украшениями на 1 млн рублей у наркоторговцев.

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Валерия Митрохина
Журналист

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