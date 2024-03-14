В Новосибирске и области 200 лифтов скоро станут непригодными

Специалисты уже выдали заключения о необходимости полностью поменять 137 лифтов.

В Новосибирской области в 2024 и 2025 годах ожидается истечение срока эксплуатации у 186 лифтов. Об этом сообщили в региональном Министерстве ЖКХ.

Специалисты уже выдали заключения о необходимости полной замены 137 лифтов в многоквартирных домах.

Эти работы проводятся в рамках программы капремонта. В прошлом году в области заменили 34 лифта в 15 зданиях за общую сумму 86,8 миллионов рублей. На 2024 год планируется обновление 86 лифтов в 29 домах, что потребует средств в размере 258 миллионов рублей.

Срок службы лифтов определяется производителем оборудования и указан в соответствующем паспорте. В случае отсутствия информации, срок службы определяется в 25 лет с момента начала эксплуатации здания.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ещё два кандидата подали документы на участие в выборах мэра Новосибирска.