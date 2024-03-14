Ещё два кандидата подали документы на участие в выборах мэра Новосибирска

Ещё два новосибирца будут претендовать на пост мэра Новосибирска.

В Новосибирске ещё два человека подали документы на участие в выборах мэра Новосибирска, сообщил источник Сиб.фм.

Заявки в четверг, 14 марта, поступили от директора ООО «Правозащита» Игоря Данилова и директора Ассоциации судовладельцев Западной Сибири Александра Каракоцкого.

Всего в выборах мэра Новосибирска на сегодняшний день участвуют девять человек. Накануне документы подала Олеся Яхонтова.

Ранее заявки заявились депутат Горсовета Игорь Украинцев и индивидуальный предприниматель Дмитрий Тайлаков, военнослужащий Александр Трушакин, врач травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ГКП N20» Олег Хромин, бизнесмен Роман Филитович и помощник депутата Законодательного собрания Новосибирской области Эдуард Кожемякин.

Комиссия по отбору кандидатов в мэры Новосибирска начала работу в пятницу, 1 марта.