Первая женщина подала заявку на участие в выборах мэра Новосибирска

В Новосибирске зарегистрировали семь кандидатов в мэры.

Жительница Новосибирска Олеся Яхонтова зарегистрирована кандидатом в мэры. Временно неработающая сибирячка подала документы в среду, 13 марта, сообщил источник Сиб.фм. Яхонтова стала первой женщиной среди кандидатов на пост градоначальника.

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, с 2016 по 2020 годы Яхонтова занимала должность учредителя в ООО «Идеальное решение». Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий.

Олеся Яхонтова стала седьмым кандидатом в мэры Новосибирска. Документы в комиссию подали депутат Горсовета Игорь Украинцев и индивидуальный предприниматель Дмитрий Тайлаков, военнослужащий Александр Трушакин, врач травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ГКП N20» Олег Хромин, бизнесмен Роман Филитович и помощник депутата Законодательного собрания Новосибирской области Эдуард Кожемякин.

Комиссия по отбору кандидатов в мэры Новосибирска начала работу в пятницу, 1 марта.