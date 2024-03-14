В Новосибирске на Пархоменко легковушка влетела в грузовик

14 марта в Новосибирске произошла серьезная автоавария.

«На Пархоменко, 90, водитель седана Mitsubishi Galant въехал в грузовик», — говорится в сообщении Telegram-канала АСТ-54 Black.

Там добавили, что на месте дорожно-транспортного происшествия работают несколько автомобилей скорой помощи.

В комментариях подписчики канала отметили, что большегрузы на этом участке стабильно провоцируют автоаварии, паркуясь на дороге. Сибиряки просят ГИБДД обратить на это внимание.

Официальных данных об этом ДТП на момент публикации материала нет. Также пока неизвестно, сколько человек пострадали, и насколько серьезно.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске будут судить мужчину за ДТП с двумя погибшими.