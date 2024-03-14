В Новосибирске назвали три самых пожароопасных района города

Мэрия Новосибирска проанализировала статистику пожаров за 2024 год и выявила три наиболее пожароопасных района города.

Октябрьский, Ленинский и Дзержинский районы оказались наиболее подверженными пожарам.

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска, с начала 2024 года произошло 279 пожаров, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года (219 пожаров в 2023 году).

Несмотря на увеличение числа пожаров, количество погибших людей уменьшилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив 19 человек. Большинство погибших (83%) были жильцами многоквартирных и частных домов.

Рост числа пожаров был зафиксирован во всех районах города, за исключением Центрального. Однако увеличение пожаров в жилом секторе затронуло все районы без исключения.

Максимальная обстановка с пожарами и гибелью людей наблюдается в Октябрьском районе (51 пожар и 2 погибших), Ленинском (48 пожаров и 4 погибших), Дзержинском (40 пожаров и 3 погибших) и Кировском (36 пожаров и 1 погибший) районах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске прокомментировали иски к муниципальному предприятию.