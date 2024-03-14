В Новосибирске прокомментировали иски к муниципальному предприятию

Сумма требований составляет 35 млн рублей.

По данным сервиса по проверке контрагентов «Контур. Фокус», в настоящее время в отношении муниципального предприятия «Метро Мир» рассматривается 15 дел, сумма требований в которых составляет 35 миллионов рублей. Кроме того, с начала текущего года возбуждено 18 исполнительных производств на общую сумму более 26 миллионов рублей.

Портал «Федресурс» сообщает, что в конце января этого года ООО «КДС» выразило намерение подать иск о несостоятельности данного предприятия. На данный момент заявления о признании «Метро Мир» банкротом в Арбитражный суд Новосибирской области не предъявлялись. В свою очередь, представители муниципального предприятия заявили о проведении мероприятий по снижению сумм исковых требований, включая анализ представленных в суд документов.

В конце февраля арбитражный суд удовлетворил иск компании «ИССО Сибирь», не получившей плату за обслуживание пешеходных мостов в Новосибирске от МП «Метро МиР», сумма долга которой превысила 17 миллионов рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что прокуратура Новосибирска потребовала возбудить уголовное дело из-за ребенка, который впал в кому.