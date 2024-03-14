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общество

В Новосибирске отменили концерты певицы Лолиты

Фото: социальные сети

Все запланированные на весну концерты Лолиты отменили.

На сайте Дома Ученых появилась информация о том, что запланированный на 31 марта концерт Лолиты не состоится. Также и на сайте ДКЖ нет афиши с концертом артисты 2 апреля.

Фанаты предполагают, что это могло произойти после вечеринки у блогера Анастасии Ивлеевой, после которой Лолита полностью погрузилась в домашние дела.

«Сами понимаете, что не до интернета. Много домашних дел, буду заниматься своей дочкой в ближайшее время, маме 81 через пару дней», — писала певица в своем Telegram-канале.

Напомним, что лишенная работы после «голой вечеринки» Лолита пожаловалась на копеечную пенсию.

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Валерия Митрохина
Журналист

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