В Новосибирске ожидаются перепады температур от -15 до +2 градусов

Синоптики прогнозируют перепады температур в Новосибирске.

По данным на сайте gismeteo, в Новосибирске на следующей неделе температура воздуха поднимется до +2 градусов.

Так, плюсовую температуру синоптики обещают в понедельник, 18 марта. Ночью — до -2 градусов, днем — до +2. Ожидается переменная облачность.

19 марта днем также поднимется до +2 градусов, а ночью похолодает сильнее — до -6. Без осадков.

При этом 20 марта температура днем опустится до -10 градусов, а ночью — до -15.

Напомним, что земельный участок и гостиницу продают в Новосибирске за 260 млн рублей.