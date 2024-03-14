Земельный участок и гостиницу продают в Новосибирске за 260 млн рублей

За 260 миллионов рублей в Новосибирске продают земельный участок и гостиницу.

На сайте продажи недвижимости N1 опубликовали объявление, в котором продают за 260 миллионов рублей гостиничный бизнес и земельный участок.

На сайте указано, что площадь земельного участка составляет 512 квадратных метров, площадь 10-этажного здания более 2,2 тысяч квадратных метров.

Также уточняется, что здание даже имеет награду “Золотая капитель” как лучшее здание общественного назначения Сибири за 2010 год.

Напомним, что под Новосибирском продают дом с винным погребом за 48,5 миллионов рублей.