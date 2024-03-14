В Новосибирске продлили аренду пескобазам вдоль реки

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска принял решение о продлении договоров аренды пескобаз вдоль реки Оби.

Ранее планировалось расторгнуть эти соглашения для проведения работ по созданию набережной до реки Ельцовка-1.

Депутат Ростислав Антонов сообщил, что случайно узнал о продлении договоров. Это приведет к отсрочке благоустройства набережной на неопределенный срок.

По словам депутата, без освобождения участков берега от арендаторов и пользователей, занимающихся ремонтом барж, складированием песка и строительными материалами, благоустройство не имеет смысла. Договоры с предприятиями на участке были продлены на пять лет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области в строительной отрасли не хватает 5,3 тысяч человек.