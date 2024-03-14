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общество

В Новосибирске продлили аренду пескобазам вдоль реки

Фото: Pexels.com

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска принял решение о продлении договоров аренды пескобаз вдоль реки Оби.

Ранее планировалось расторгнуть эти соглашения для проведения работ по созданию набережной до реки Ельцовка-1.

Депутат Ростислав Антонов сообщил, что случайно узнал о продлении договоров. Это приведет к отсрочке благоустройства набережной на неопределенный срок.

По словам депутата, без освобождения участков берега от арендаторов и пользователей, занимающихся ремонтом барж, складированием песка и строительными материалами, благоустройство не имеет смысла. Договоры с предприятиями на участке были продлены на пять лет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области в строительной отрасли не хватает 5,3 тысяч человек.

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Игорь Кириченко
Журналист

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