В Новосибирской области в строительной отрасли не хватает 5,3 тысяч человек

В строительной отрасли Новосибирска не хватает 5,3 тысяч человек.

Министр строительства региона Алексей Колмаков сообщил, что на стройках Новосибирской области наблюдается дефицит кадров.

По данным ТАСС, дефицит кадров для строительной отрасли в Новосибирской области достиг 5,3 тысячи человек. Наиболее востребованы рабочие специальности: арматурщики, бетонщики, каменщики, монтажники, плотники, электрогазосварщики.

Сейчас, по словам министра, в строительстве находится свыше 44 тысяч человек — это 4,9% от общей численности занятого населения в экономике.

Напомним, что строительство первой очереди кампуса НГУ завершают в Новосибирске.