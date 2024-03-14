В Новосибирске рассказали о пунктах сдачи стеклотары

Мэрия Новосибирска напомнила жителям города об опасности выброса стекла на свалке.

Ведомство предоставило информацию о пунктах сдачи стеклотары для последующей переработки. Принимаются пустые банки от консервации, бутылки от алкоголя или газировки, баночки от детского питания и битое стекло. Однако следует учесть, что тарелки, чашки, фарфор, бокалы, гранёные стаканы, крышки от кастрюль и медицинские пробирки не принимаются.

Пункты приема находятся на следующих адресах: проспект Дзержинского, 69/2; улица Волочаевская, 220; улица Даргомыжского, 8а, 4 №6; улица Кирова, 268; улица Арбузова, 2/2; улица Фрунзе, 80, в центральном офисе на седьмом этаже.

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