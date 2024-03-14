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общество

В Новосибирске супружеские пары смогут получить выплаты за долгий брaк

Фото: freepik

Выплаты за долгий брак смогут получить супружеские пары в Новосибирске.

На сайте мэрии Новосибирска появился проект постановления, в котором говорится о том, что теперь жители города будут иметь право на единовременную выплату к юбилею свадьбы, размер которой составит 50 тысяч рублей.

Уточняется, что речь идет о супругах, проживших в законном браке 50, 55, 60, 65, 70 или 75 лет. Также они должны иметь гражданство Российской Федерации, жить в Новосибирске как минимум 10 лет до наступления юбилейной даты и иметь официальные отношения.

За выплатой пара сможет обратиться в течение года со дня наступления юбилея свадьбы в МФЦ или на сайте госуслуг.

Ранее Сиб.фм сообщал, что всем российским пенсионерам на 20% повысят выплаты.

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Валерия Митрохина
Журналист

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