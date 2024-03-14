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вчера 23:20
общество

В Новосибирске в Первомайском районе закроют парковку

Фото: Pexels.com

Мэрия Новосибирска объявила о запрете парковки в определенных районах города с 15 марта.

Ограничение касается участков по улицам Заречная и Узорная. По Заречной улице запрещена парковка по нечетной стороне от дома №17 до дома №9, а по Узорной — по четной стороне от дома №2 до улицы Одоевского.

Муниципалитет подчеркнул необходимость внимательности водителей при проезде по указанным улицам и соблюдении требований дорожных знаков. Ограничение связано с проведением уборки дороги и улиц.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске и области на выборах президента проголосуют за объекты для благоустройства.

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Игорь Кириченко
Журналист

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