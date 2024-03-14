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общество

В НСО для поддержки многодетных создали межведомственный совет

Фото: правительство НСО

Исполнением указа главы государства о поддержке многодетных семей в Новосибирской области займется межведомственный совет.

13 марта губернатор региона Андрей Травников подписал соответствующее постановление.

Всесторонняя помощь семей с детьми стала одной из главных тем послания президента Федеральному Собранию. В Новосибирской области работа нового совета будет направлена на более эффективную реализацию мер поддержки многодетных граждан. В состав вошли представители отраслевых министерств Новосибирской области, общественники. Главой назначили замглавы НСО Сергея Нелюбова.

Андрей Травников отметил, что государство делает многое для поддержки материнства и детства.

Ранее мы рассказывали, что многодетные семьи из Новосибирска могут освободить от уплаты НДФЛ.

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Галина Чебыкина
Журналист

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