В НСО для поддержки многодетных создали межведомственный совет

Исполнением указа главы государства о поддержке многодетных семей в Новосибирской области займется межведомственный совет.

13 марта губернатор региона Андрей Травников подписал соответствующее постановление.

Всесторонняя помощь семей с детьми стала одной из главных тем послания президента Федеральному Собранию. В Новосибирской области работа нового совета будет направлена на более эффективную реализацию мер поддержки многодетных граждан. В состав вошли представители отраслевых министерств Новосибирской области, общественники. Главой назначили замглавы НСО Сергея Нелюбова.

Андрей Травников отметил, что государство делает многое для поддержки материнства и детства.

Ранее мы рассказывали, что многодетные семьи из Новосибирска могут освободить от уплаты НДФЛ.