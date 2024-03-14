Зоопсихолог Волков объяснил, как вести себя с нуждающимся в помощи дикими животными

По словам эксперта, лучше сообщить о какой-либо ситуации с животным специалистам.

Зоопсихолог Мирослав Волков рассказал в беседе с Pravda. Ru, как правильно вести себя при встрече с нуждающимся в помощи дикими животными. По его словам, делать это нужно в первую очередь с умом.

«Если найдено такое животное, надо в первую очередь обратиться к специалистам, чтобы оценить состояние животного, желательно определить вид, может быть, это представитель краснокнижных, и дальше уже смотреть, лечить, если это необходимо, пристраивать или отпускать после восстановления обратно в природу», — высказал свое мнение эксперт.

Кроме того, Волков подчеркнул, что спасителю важно обезопасить не только животное, но и себя. А затем о найденыше лучше сообщить специалистам по номеру 112.

Напомним, зоолог рассказал о шансах смертельно опасного паука поселиться в Новосибирске и Томске.