44% жителей Новосибирской области уже проголосовали дистанционно

В Новосибирске 15 марта стартовал первый день выборов президента РФ.

Избирательные участки в Новосибирске и области открылись в 8 утра в пятницу, 15 марта — всего их 1 804 постоянных избирательных участка.

Помимо этого была возможность подать заявление на дистанционное голосование.

Так, 44% новосибирцев, по данным на 12:00, которые выбрали этот способ, уже проголосовали.

Напомним, что выборы продлятся три дня, до 17 марта включительно.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске депутат ГД Игнaтов принял участие в выборах президента страны.