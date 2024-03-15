Бузова во второй серии шоу в Китае поможет экс-возлюбленному новосибирцу Даве

Шоу «Сокровища императора» начало сближать Ольгу Бузову и Даву.

На телеканале ТНТ 17 марта выйдет вторая серия нового шоу» Сокровища императора», в котором снимается блогер из Новосибирска Давид Манукян, который ранее состоял в отношенях с ведущей Ольгой Бузовой. В первом выпуске бывшие возлюбленные обменялись любезностями и Дава сказал о своем теплом отношении к Оле и о том, что при встрече с ней у него «что-то екнуло».

17 марта зрители увидят, как команды будут проходить новые сложные задания, ориентируясь в китайском городе без знания языка. Ольга Бузова неожиданно окажет поддержку Даве и его брату. А воодушевленный этим Давид совершит поступок для своей бывшей дамы сердца, что не оставит равнодушным даже нового участника игры Филиппа Киркорова.

«Знаю не понаслышке об этой красивой романтической истории, это все развивалось практически на моих глазах. То, что Дава проявил вот такой джентельменский поступок, мне кажется, это было очень красиво. И видел, что Оле было очень приятно. Меня лично равнодушным это не оставило», — заявил король российского шоу-бизнеса.

Что именно произошло на съемочной площадке — узнаете в 19:00 на ТНТ 17 марта.

Напомним, что новосибирский певец Митя Фомин замяукал в эфире шоу на ТНТ.