Губернатор Новосибирской области проголосовал на выборах президента РФ

Андрей Травников проголосовал на выборах Президента Российской Федерации.

В Новосибирске 15 марта начались выборы президента России 2024. Вместе с местными жителями на избирательный участок №2001 пришёл и глава региона Андрей Травников.

Губернатор Новосибирской области отметил важность участия граждан в выборах Президента России.

«Очень важно не только поучаствовать в формировании будущего нашей страны, но и вообще поучаствовать в этом событии, о котором, я уверен, в последующем мы будем вспоминать как о судьбоносном», – прокомментировал губернатор.

Избирательные участки в Новосибирске и области открылись в 8 утра в пятницу, 15 марта — всего их 1 804 постоянных избирательных участка. Первый день голосования традиционно начался с гимна Российской Федерации.

Все граждане страны смогут проголосовать за кандидатов с 8:00 до 20:00 в любой из дней как на участках, так и дистанционно.

Ранее Сиб.фм сообщал, что еще 8-го февраля 2024 года Центральная избирательная комиссия Российской Федерации утвердила окончательный список кандидатов в президенты.