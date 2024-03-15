И.о. мэра Новосибирска Клемешов дистанционно проголосовал на выборах президента РФ

15 марта, объявлен первый день выборов на пост главы государства — они продлятся три дня, до 17 марта включительно.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, исполняющий обязанности мэра города Олег Клемешов принял участие в голосовании на выборах президента РФ.

По словам Клемешова, каждый житель Новосибирска должен выполнить гражданский долг и прийти на выборы.

«До 11 марта можно было зарегистрироваться на портале «Госуслуги», чтобы затем проголосовать дистанционно. Я выбрал этот способ и сейчас отдал свой голос на выборах Президент России. Приглашаю всех новосибирцев ответственно подойти к этим выборам. Проходят они в сложнейшей внешнеполитической обстановке. Отнеситесь, пожалуйста, ответственно – придите на избирательные участки и сделайте свой выбор за будущее нашей великой страны», – сказал Клемешов.

Напомним, что на выборах президента в Новосибирской области люди смогут проголосовать за объекты благоустройства.