На выборах президента в Новосибирской области люди смогут проголосовать за объекты благоустройства

С 15 по 17 марта жители Новосибирской области получат возможность принять участие в голосовании за новые объекты благоустройства на избирательных участках.

Общее количество представленных объектов составляет 46 в 23 городах и районных центрах региона. Более 1000 волонтеров будут оказывать помощь гражданам в этом процессе.

Голосование проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется по поручению президента России. Работа волонтеров будет организована на 250 пунктах в Новосибирске и других городах области. Участвовать в голосовании за объекты благоустройства могут жители Новосибирской области, достигшие 14-летнего возраста.

Большинство муниципалитетов предложили для голосования новые объекты, а некоторые предусмотрели выбор видов работ. В Новосибирске горожане смогут выбрать проект, который будет реализован в 2025 году.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске и области 200 лифтов скоро станут непригодными.