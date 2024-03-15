Новосибирец победил в кулинарном шоу Константина Ивлева

19-летний повар из Новосибирска Тимур Устинов стал победителем в популярном кулинарном шоу «Молодые ножи».

Ведущим шоу является известный шеф-повар Константин Ивлев. Шоу транслируется на телеканале «Пятница». Тимур поделился радостной новостью о своей победе в социальных сетях, разместив фотографию с Ивлевым и ведущей Региной Тодоренко.

На третьем этапе соревнования его блюдо, голубцы с говядиной, было признано жюри и признано лучшим, что принесло ему победу в шоу. Тимур успешно преодолел все три этапа конкурса и отметил, что эта победа является важным моментом в его кулинарной карьере.

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