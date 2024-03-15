Новосибирцам указали на ошибки выращивания овощной рассады

Новосибирский агроном Людмила Шубина рассказала, как не погубить рассаду овощей.

Нередко огородники-любители сталкиваются с ситуацией, когда взошедшие посевы просто перестают расти. Специалист отметила, что в таком случае стоит обратить внимание, в первую очередь, на грунт, ведь растение хорошо будет развиваться, если комфортно себя чувствуют корни.

Корневая система саженцев может страдать из-за кислого торфа, который блокирует поступление питания. Но все можно исправить, применив кальциевую селитру.

Не менее важно применять правильно полив растений. Нельзя допускать пересыхания почвы, но и перелива саженцы не терпят.

Ранее агроном Шубина из Новосибирска обозначила сроки посева огурцов на рассаду.