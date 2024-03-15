Новосибирцы оценили свои шансы на выигрыш квартиры на выборах президента

15 марта в Новосибирске, в первый день голосования на выборах президента Российской Федерации, жители активно участвуют в викторине, предлагаемой на избирательных участках.

Анкеты викторины «Новосибирская область в истории России» собираются в специальные коробки, установленные на участках. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

На избирательном участке № 1814 в Октябрьском районе стоит большая коробка для анкет викторины, привлекающая внимание избирателей. Одна из них, Елена, пришла с мужем и заполнила две анкеты, чтобы увеличить свои шансы на выигрыш призов, среди которых квартиры и другие подарки.

«Мы всей семье решили заполнить анкеты, чтобы повысить шансы. У нас в итоге пять анкет пять участников – я, муж, мои родители и сестра мужа. Остальные родственники живут далеко, а так бы и их подключили. Очень хочется квартиру или машину. Но даже маленькому призу будем рады. Есть среди нас один везучий. На него и сейчас надеемся. Думаю, шансы есть», — рассказала Елена.

Представители избирательных комиссий отмечают, что викторина не имеет отношения к выборам, поэтому они не комментируют этот вопрос. Охранники учреждений, где расположены избирательные участки, подтверждают, что многие избиратели принесли несколько анкет для участия в розыгрыше призов.

Первый розыгрыш призов состоится уже сегодня, через час после закрытия избирательных участков.

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