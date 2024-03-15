В Москве на избирательном участке девушка вылила зеленку в урну с бюллетенями

В Москве на одном из избирательных участков девушка залила зелёнкой урну с избирательными бюллетенями, выкрикивая проукраинские лозунги.

По данным телеграм-канала Baza, инцидент произошел на участке в районе Альтуфьевского шоссе, где девушка, следуя инструкциям с телефона, вылила жидкость в урну и произнесла несколько лозунгов.

Очевидцы сообщают, что девушку задержали на месте происшествия. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье 141 УК РФ, которая карает воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. За такие действия ей грозит срок от 3 до 5 лет лишения свободы.

Этот случай не является единичным, поскольку аналогичный инцидент произошел также сегодня в городе Борисоглебск Воронежской области. Там женщина во время голосования также вылила зеленку в урну с бюллетенями.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Омске певец Стас Михайлов проголосовал и спел на избирательном участке.