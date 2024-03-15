Новосибирцы заразились сальмонеллезом от роллов: СК возбудил уголовное дело

В Новосибирске возбудили уголовное дело из-за заражения сальмонеллезом.

По данным СУ СКР по Новосибирской области, следователи возбудили уголовное дело после отравления роллами.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирцы заболели сальмонеллезом после употребления роллов из филиала службы доставки еды «Японори суши». По данным следствия, более 10 человек попали в больницу с острым отравлением.

“В настоящее время следователями СК допрашиваются пострадавшие и сотрудники заведения, изымается необходимая документация, регламентирующая деятельность предприятия, проводятся иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего”, — передали в сообщении следственного комитета.