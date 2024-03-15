Первый ФАП достраивают в поселке Карасукского района

В поселке Александровский к началу мая построят фельдшерско-акушерский пункт.

Монтаж конструкции и панелей уже завершили, стартовала внутренняя отделка помещений. Специалисты устанавливают двери, занимаются инженерными коммуникациями и фасадом медучреждения.

В министерстве здравоохранения Новосибирской области отметили, что жители поселка в ФАПе смогут получить всю необходимую первичную помощь, пройти медосмотры и диспансеризацию.

Строительство объекта проходит по нацпрограмме «Модернизация первичного звена здравоохранения» проекта «Здравоохранение».

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирской области по нацпроекту построили 132 поликлиники и ФАПов за 5 лет.