По просьбам новосибирцев на площадь Калинина вернут легендарные часы

Исполняющий обязанности главы Новосибирска Олег Клемешов сообщил, что к лету этого года легендарные часы вернут на площадь Калинина — на то же место.

С вопросами о возможности вернуть достопримечательность в администрацию обращались жители Новосибирска, сообщает издание VN.ru. Власти провели ряд работ, переговорили с собственником.

«Это была определенная достопримечательность, и я считаю, что ее нужно вернуть», — сказал Олег Клемешов.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске на стадии завершения находится строительство первой очереди кампуса НГУ. По данным правительства, сейчас в Новосибирском государственном университете в рамках первой очереди кампуса построят комплекс общежитий, учебный корпус и досуговый центр.