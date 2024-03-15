Под Красноярском парню, который издевался над бабушкой, угрожают и желают смерти

В СК выяснили, что подросток живет с матерью, ее сожителем и бабушкой.

После публикации видео, на котором 11-летний подросток из села Большой Сереж издевается над своей 90-летней бабушкой, мальчику начали поступать угрозы. Об этом сообщила мать ребенка Ольга в интервью «МК в Красноярске».

По словам женщины, угрозы поступали через социальные сети. Мальчику желали смерти. Ольга также подчеркнула, что ей и сыну очень тяжело переживать эту ситуацию.

Сын живет с матерью, ее сожителем и бабушкой, которая страдает деменцией. Мальчика поставили на внутришкольный учет.

Следственный комитет России по Красноярскому краю проводит проверку.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Первоуральске 8-классников подозревают в групповом изнасиловании 11-летней.