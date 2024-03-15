Под Новосибирском дарят мочалки на избирательных участках

На одном из избирательных участков под Новосибирском была организована необычная инициатива — беспроигрышная лотерея для избирателей.

Один из избирателей сообщил «АиФ-Новосибирск», что на участке №1071 в поселке Элитный он не только отдал свой голос на выборах президента России, но и стал участником лотереи.

«Уже на выходе из участка ко мне подошел парень и предложил поучаствовать в беспроигрышной лотерее, достал мешок с билетиками. Мне досталась мочалка», — рассказал местный житель Артем.

Напомним, что голосование на выборах президента России началось 15 марта в Новосибирской области. Уже свой голос отдал губернатор Андрей Травников, проголосовавший на участке №2001.