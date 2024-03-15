Порчу краской бюллетеней в Новосибирской области успели предотвратить

В первый день выборов президента РФ в Новосибирской области произошел инцидент, связанный с попыткой облить краской бюллетени.

Происшествие случилось в Первомайском районе. Ранее сообщалось, что девушка вылила в урну для бюллетеней зеленку. Но в региональном Избиркоме подтвердили эту информацию частично.

«На одном из избирательных участков была попытка испортить бюллетени, однако ее пресекли. Женщина задержана правоохранительными органами. Фотография, опубликованная в социальных сетях/СМИ, сделана не на избирательных участках Новосибирской области», — сказали представители Избирательной комиссии.

Добавим, материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Согласно статье 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий», за такие действия предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.