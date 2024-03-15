В Новосибирске на избирательном участке облили бюллетени краской

Сотрудники полиции в Первомайском районе Новосибирска задержали женщину на избирательном участке.

25-летняя жительница города облила бюллетени красящим веществом. После задержания она была передана в территориальный отдел полиции для дальнейшего расследования.

Полученные материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Согласно статье 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий», за такие действия предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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