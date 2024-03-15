В Москве пенсионерка подожгла будку для голосования

На участке в районе Марьино в Москве была задержана женщина, поджегшая будку для голосования.

По данным SHOT, поджигательницей оказалась 70-летняя Татьяна П., которая заявила, что выполняла «секретное задание». В прошлом она работала в городской поликлинике №9.

Женщина живёт неподалеку от участка и после поджога пыталась снять всё на видео. После задержания её передали полиции.

Татьяне П. грозит до пяти лет тюрьмы по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Москве на избирательном участке девушка вылила зеленку в урну с бюллетенями.