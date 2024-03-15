После взрыва на стройке с пострадавшим прокуратура НСО организовала проверку

Прокуратура разбирается в обстоятельствах взрыва газового баллона в строящемся доме № 16/5 на улице Декоративный питомник в Новосибирске.

Напомним, происшествие случилось 15 марта. В результате пострадал мужчина, его госпитализировали и сейчас оказывают всю необходимую медпомощь.

«Сотрудники прокуратуры выехали на место происшествия. Установлено, что взрыв произошел на 19 техническом этаже строящегося многоквартирного дома. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране труда при выполнении работ», — сообщили в надзорном ведомстве.

В процессе проверки будет установлено ответственное лицо организации, в обязанности которого входит контроль соблюдения техники безопасности в ходе строительства дома. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

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