В Черепаново газ получат еще 435 домов

435 домов позволила дополнительно подключить к газу программа догазификации в Черепаново.

Программу социальной догазификации реализуют в 150 населенных пунктах Новосибирской области. Глава государства поручил расширить проект и проложить газораспределительные сети до границ участков домов в СНТ. Работа в этом направлении развернется как только будут приняты изменения в федеральное законодательство, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Черепаново протяженность нового газопровода составила 14,89 км, 435 домовладений получили возможность подключения к сетям, 255 жителей уже подали заявки, с 81 собственником заключен договор. План по догазификации в Черепаново включает 1918 домовладений.

Напомним, 7 марта в деревне Большой Оёш Колыванского района к новому газопроводу подключили первые дома.