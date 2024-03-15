В Новосибирске люди стали меньше покупать квартиры в новостройках

По данным Единого ресурса застройщика, с начала текущего года в Новосибирске отмечается существенное сокращение предложения квартир в новостройках.

В январе-феврале 2024 года было выставлено на продажу 4290 квартир, что на 77,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда на рынке было предложено 7626 квартир.

Сергей Николаев, независимый аналитик по недвижимости, прогнозирует, что этот тренд сокращения предложения новых квартир будет продолжаться и в будущем. По его мнению, это обусловлено увеличением числа непроданных квартир в уже построенных домах, что замедляет начало новых строительных проектов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском продают дом с винным погребом за 48,5 миллионов рублей.