В Новосибирске объяснили выдвижение двух замов губернатора на пост мэра

15 марта в Новосибирске завершился прием документов на конкурс по отбору кандидатов на пост мэра.

За две недели, выделенные для подачи заявок, в конкурсе приняли участие 21 человек, включая заместителей губернатора Новосибирской области Максима Кудрявцева и Романа Теленчинова.

По словам политолога Алексея Голомазова, наличие обоих заместителей губернатора среди участников придает выборному процессу дополнительную интригу.

Кроме них, среди претендентов на пост мэра можно выделить заместителя регионального Минпромторга, представителей мэрии, руководителей компаний и индивидуальных предпринимателей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Александр Карелин оценил работу Центра общественного наблюдения в Новосибирске.