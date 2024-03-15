В Новосибирске рассказали, когда отключат отопление

В департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска сообщили о планах по отключению отопления в городе.

По информации Om1.ru, отключение отопления будет проводиться управляющими организациями в один день для всех районов города, независимо от местонахождения объектов.

Окончание отопительного сезона будет зависеть от погодных условий. Если среднесуточная температура воздуха в течение 6 дней не опустится ниже 8 градусов, то отопление отключат.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, за последние 7 лет в Новосибирской области ночью температура опускается до -5...-10 градусов в первой половине апреля, а во второй половине апреля устанавливаются плюсовые температуры днём и ночью. Следовательно, отопительный сезон для жителей города может завершиться во второй половине апреля.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирцев предупреждают о возможном возникновении ЧП из-за погоды.