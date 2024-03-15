В Новосибирске в марте начнут принимать заявления на весеннюю охоту

Речь идет о добыче птиц в границах общедоступных охотничьих угодий.

С 25 марта в Новосибирской области начнется прием заявлений на весеннюю охоту. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.

Речь идет о добыче птиц на общедоступных охотничьих угодьях. Прием и выдача разрешений будут осуществляться сотрудниками отдела по оказанию государственных услуг в сфере использования объектов животного мира.

Для получения разрешения необходимо оплатить госпошлину в размере 650 рублей.

Напомним, что в Новосибирской области зарегистрированы более 112 тысяч охотников, обладающих билетами федерального образца.

Ранее Сиб.фм сообщал, что добровольцы помогают Новосибирцам проголосовать за объекты благоустройства.