В Новосибирске в Первомайском районе закроют парковку

В Первомайском районе будет перекрыта парковка.

Как сообщает мэрия Новосибирска, с 15 марта в Первомайском районе будет перекрыта парковка. Ограничение коснется парковки по нечетной стороне улицы Заречная от дома №17 до дома №9, а также по четной стороне улицы Узорная от дома №2 до улицы Одоевского.

Ограничения произошли из-за временной уборки дороги и улицы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что по данным сайта world-weather.ru, с 14 по 16 марта днем столбики термометров опустятся от -4 до -7 градусов, а ночью до -10 градусов. Синоптики сообщают, что самой холодной станет ночь с 22 на 23 марта.