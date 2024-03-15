В Новосибирске назвали первых победителей викторины: раздают квартиры и авто

15 марта жители Новосибирской области поучаствовали в викторине «Новосибирск истории России», где за правильные ответы положены ценные призы.

Счастливчиков определял генератор случайных чисел. Первое распределение подарков состоялось в студии канала «ОТС». Прямая трансляция шла на самом канале и в соцсетях.

Самый ценный приз — квартира, ее получил счастливчик с билетом № 262350. Обладателем автомобиля стал участник викторины по имени Сергей — трубку он снял, сообщает nsk.bfm.ru.

Также были разыграны путевки, бытовая и компьютерная техника. Все выигрышные номера опубликуют на сайте проекта.

Испытать удачу можно еще целых два дня — 16 и 17 марта. С выборами президента РФ викторина не связана, но получить билет можно на избирательном участке. На кону три квартиры в Новосибирске, пять автомобилей и сотни других дорогих подарков.

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